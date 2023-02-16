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Сегодня, 10:15

«МЮ» обсудит возможное возвращение Мэйсона Гринвуда

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» обсудит ситуацию вокруг полузащитника команды Мэйсона Гринвуда с игроками мужской и женской команд, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб намерен осудить со всеми представителями команды тот факт, что он может вернуться в «МЮ». Ранее сообщалось, что футболистки «красных дьяволов» против его возвращения.

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан, после того как в соцсетях появились фотографии, которые были размещены бывшей девушкой Гринвуда. Пострадавшая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога — он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

2 февраля стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыло дело об обвинении футболиста.

21-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его действующее соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до 2025 года.

ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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