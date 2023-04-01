Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 23:19

Жезус о дубле в матче с «Лидсом»: «Я больше доволен тремя очками, чем голами»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус прокомментировал победу над «Лидсом» (4:1) в матче 29-го тура чемпионате Англии. Жезус оформил дубль.

«Я хочу забивать в каждой игре. Но иногда это не получается. Я больше доволен тремя очками, чем голами. Поздравляю команду. Мы решили перед игрой не смотреть на разницу мячей и сосредоточиться на очках. Но иногда нужно стараться забивать все больше и больше, так как это может иметь значение в конце сезона», — приводит слова Грилиша ВВС.

«Арсенал» с 72 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Габриэл Жезус
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лидс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Еще один вид спорта открывает старты для россиян. Занавес медленно, но поднимается
Новый выпуск шоу «Что было дальше?» набрал более 13 млн просмотров за 8 часов
Наместника Киево-Печерской лавры Павла принудительно доставят в суд из больницы
Синоптик пообещал арктические вторжения в Москву в апреле
На Украине погиб осужденный за пытки жителей ЛНР националист
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола о разгроме «Ливерпуля»: «Одна из лучших игр «Сити» за последние семь лет»

Артета: «Арсенал» терял мяч в опасных зонах, но заслужил победу над «Лидсом»