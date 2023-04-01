Жезус о дубле в матче с «Лидсом»: «Я больше доволен тремя очками, чем голами»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус прокомментировал победу над «Лидсом» (4:1) в матче 29-го тура чемпионате Англии. Жезус оформил дубль.

«Я хочу забивать в каждой игре. Но иногда это не получается. Я больше доволен тремя очками, чем голами. Поздравляю команду. Мы решили перед игрой не смотреть на разницу мячей и сосредоточиться на очках. Но иногда нужно стараться забивать все больше и больше, так как это может иметь значение в конце сезона», — приводит слова Грилиша ВВС.

«Арсенал» с 72 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ.