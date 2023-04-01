Гвардиола о разгроме «Ливерпуля»: «Одна из лучших игр «Сити» за последние семь лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 29-го тура АПЛ.

«С первой по 93-ю минуту мы играли идеально — несмотря на то, что пропустили гол, мы играли очень хорошо. «Ливерпуль» всегда опасны при переходе из обороны в атаку, но мы играли действительно хорошо. Одна из лучших игр за последние семь лет. Уступая в один гол, мы продолжали это делать, немного поговорили в перерыве, и нам повезло забить второй гол. Но затем при счете 2:1 игра была стабильной», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Также главный тренер «Сити» высказался об игре Джека Грилиша и Хулиана Альвареса.

«Я думаю, что в этом сезоне мы видим именно того Джека, который, как мы думали, может нам помочь. Он спас нас от пропущенного второго гола — у Мо Салаха был шанс, и Джек нам помог. Не только гол Альвареса, но и его участие во втором и третьем голах. Он умно обращался с мячом, исключительный игрок. Клуб поступил великолепно, подписав его», — сказал Гвардиола.

Идущий вторым «Манчестер Сити» (64 очка) до 5 очков сократил отставание от «Арсенала» (69 очков) в турнирной таблице АПЛ.