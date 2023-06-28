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Сегодня, 19:48

Антони — об обвинениях в домашнем насилии: «Моя невиновность будет доказана»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони отреагировал на обвинения в домашнем насилии.

«После подачи моего заявления в полицейский участок, где проводится расследование, связанное с моим именем, я хотел бы выступить публично впервые с тех пор, как меня ложно обвинили в нападении. Я молчал до этого момента, чтобы ничто не могло помешать процессу расследования, но все эти дни я и моя семья страдали молча.

Несмотря на то, что я родился и вырос в очень нуждающемся обществе, я никогда не сталкивался с ситуацией, подобной этой, когда ложное обвинение в нападении привело к предварительному и несправедливому общественному осуждению со стороны некоторых.

После завершения расследования моя невиновность, безусловно, будет доказана, и справедливость восторжествует. Ущерб, изначально нанесенный моему имиджу, останется в прошлом. Спасибо вам за бесчисленные сообщения о поддержке, которые я получил в это очень трудное время», — написал Антони в соцсетях.

6 июня бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин обвинила его в 4 случаях насилия и угроз. По ее словам, впервые бразилец поднял на нее руку в июле 2022 года после того, как она сообщила ему о расставании на вечеринке в Сан-Паулу.

 
Антони и&nbsp;Габриэла Каваллин. В «МЮ» новый скандал: Антони угрожал своей бывшей девушке убийством. Что об этом известно

 

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
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