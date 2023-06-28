Вратарь Менди поблагодарил Абрамовича и Грановскую после ухода из «Челси»

Сенегальский голкипер Эдуар Менди написал прощальное письмо в честь ухода из «Челси».

28 июня лондонцы объявили о переходе 31-летнего вратаря в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Это были невероятные три года в форме «Челси», за которые мы добились больших успехов, включая победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

От всей души хочу поблагодарить Романа [Абрамовича], Марину [Грановскую], Петра [Чеха], Кристофа [Лоллишона – бывший тренер вратарей «Челси»] и весь персонал, который дал мне возможность представлять этот престижный клуб. Я благодарен своим тренерам и всем сотрудникам за бесценные уроки и рост, которые я испытал.

Мне пора перевернуть новую страницу. Искренне желаю клубу успехов с новыми владельцами и многочисленных титулов в ближайшие годы», – написал Менди в социальных сетях.

Менди выступал за «Челси» с 2020 года. Он провел за «синих» 105 матчей, в которых пропустил 86 мячей и 49 раз отстоял на ноль. В 2021 году он был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов.