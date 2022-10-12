Роналду согласился с обвинениями FA в неподобающем поведении. Ранее тен Хаг утверждал обратное

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии (FA) в неподобающем поведении в ситуации с разбитым телефоном мальчика с аутизмом.
Ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, отвечая на вопрос о разбирательствах, утверждал обратное — что игрок не примет обвинения ассоциации.
Эпизод произошел после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ. Вскоре после него португалец принес извинения.
23 сентября FA обвинила Роналду в нарушении своих правил за этот инцидент. В заявлении утверждается, что поведение форварда после финального свистка было некорректным и/или агрессивным.
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