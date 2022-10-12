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Сегодня, 21:00

Роналду согласился с обвинениями FA в неподобающем поведении. Ранее тен Хаг утверждал обратное

Роналду согласился с обвинениями в неподобающем поведении в ситуации с разбитым телефоном мальчика с аутизмом
Руслан Минаев

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии (FA) в неподобающем поведении в ситуации с разбитым телефоном мальчика с аутизмом.

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, отвечая на вопрос о разбирательствах, утверждал обратное — что игрок не примет обвинения ассоциации.

Эпизод произошел после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ. Вскоре после него португалец принес извинения.

23 сентября FA обвинила Роналду в нарушении своих правил за этот инцидент. В заявлении утверждается, что поведение форварда после финального свистка было некорректным и/или агрессивным.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона 0
Интер 0
1-й тайм

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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