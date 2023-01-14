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Рэшфорд: «Я всегда знал, что мы способны на многое. И теперь все возможно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился эмоциями после победы на «Манчестер Сити» (2:1) в матче 20-го тура АПЛ.

«Это был особенный матч. Забить решающий мяч, одержать победу... Этот успех может придать очень важный импульс всей команде. Я всегда знал, что мы способны на многое. И теперь все возможно», — приводит слова Рэшфорда BBC.

Команда Эрика тен Хага выиграла в пятый раз подряд в чемпионате страны. «МЮ» набрал 38 очков и поднялся на третье место в таблице премьер-лиги, отставая от идущего вторым «Сити» на один балл.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
0
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