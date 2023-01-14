Рэшфорд: «Я всегда знал, что мы способны на многое. И теперь все возможно»

Сегодня, 17:48
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился эмоциями после победы на «Манчестер Сити» (2:1) в матче 20-го тура АПЛ.
«Это был особенный матч. Забить решающий мяч, одержать победу... Этот успех может придать очень важный импульс всей команде. Я всегда знал, что мы способны на многое. И теперь все возможно», — приводит слова Рэшфорда BBC.
Команда Эрика тен Хага выиграла в пятый раз подряд в чемпионате страны. «МЮ» набрал 38 очков и поднялся на третье место в таблице премьер-лиги, отставая от идущего вторым «Сити» на один балл.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования