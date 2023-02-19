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Сегодня, 19:38

Рэшфорд: «Я не хочу сбавлять обороты и всегда хочу совершенствоваться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Лестером» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Рэшфорд забил свои 23-й и 24-й голы в сезоне во всех турнирах — это его самый результативный сезон в карьере. С момента окончания ЧМ-2022 у Рэшфорда 16 голов в 17 матчах.

«В целом хороший день. Мы боремся за разные титулы, и на неделе нас ждет еще одна важная игра, чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы, а затем важная для нас игра против «Ньюкасла» в финале Кубка английской лиги. Я не хочу сбавлять обороты и всегда хочу совершенствоваться», — приводит слова Рэшфорда ВВС.

Маркус Рэшфорд
ФК Лестер
ФК Манчестер Юнайтед
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