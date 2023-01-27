Нападающий Мартинелли согласовал новый контракт с «Арсеналом»

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Нападающий Габриэл Мартинелли согласовал новый контракт с «Арсеналом», сообщает The Athletic.
21-летний бразилец подпишет соглашение до 2026 года с опцией продления еще на один год
Ранее сообщалось, что Мартинелли может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба. «Канониры» готовы поднять зарплату игрока до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
В нынешнем сезоне на счету форварда 26 матчей за «канониров», в которых он забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования