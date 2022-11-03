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Ибрагимович — о Холанне: «Очень умный игрок. Эрлинг — новая версия Индзаги, Трезеге и Вьери»

Ибрагимович поделился мнением о форварде «Сити» Холанне
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Я думаю, что он очень умный игрок. Он не делает того, на что не способен. Он не опускается вниз, чтобы получить мяч, а ждет перед воротами, чтобы все решить. Он напоминает мне таких игроков, как Индзаги, Трезеге, Бобо Вьери. Эрлинг новая версия этих игроков. Сможет ли Гвардиола заставить его еще прогрессировать? Это зависит от эго Гвардиолы — позволит ли он ему стать лучше, чем он есть, или нет», — приводит слова Ибрагимовича Foot Mercato.

В сезоне-2022/23 Холанн забил 22 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: https://www.footmercato.net/a5838347633879041156-les-declarations-fracassantes-de-zlatan-ibrahimovic-sur-kylian-mbappe-karim-benzema-paul-pogba-et-pep-guardiola
Златан Ибрагимович
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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