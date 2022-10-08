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8 октября, 22:43

Нападающий ПСВ Коди Гакпо близок к переходу в «Лидс»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий ПСВ Коди Гакпо близок к переходу в «Лидс», сообщает Daily Mirror.

Летом 23-летний футболист мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», однако «красные дьяволы» не смогли удовлетворить финансовые запрос ПСВ.

Теперь главным претендентом на Гакпо является «Лидс», уже достигший предварительной договоренности с самим игроком по условиям перехода. Потенциальная сумма сделки оценивает в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Гакпо в этом сезоне в 15 матчах за ПСВ поразил ворота соперников 12 раз и отметился 10 результативными передачами.

ФК Лидс
ФК ПСВ
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