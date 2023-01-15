«Тоттенхэм» хочет подписать Дзаньоло в январе, среди претендентов также «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест»

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Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло может перейти в «Тоттенхэм» в январе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, положение форварда в Риме не очень устойчивое, после критики фанатов по итогам кубкового матча против «Дженоа» (1:0).
На игрока также претендуют «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест».
Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро, так как контракт игрока истекает летом 2024 года.
В сезоне-2022/23 23-летний Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за «Рому».
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