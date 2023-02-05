0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:50

Кейн: «Обогнать Джимми Гривза — великий момент для меня»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Тотетнхэма» Гарри Кейн поделился эмоциями после завершения матча 22-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0).

Англичанин стал автором победного гола и стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив свой 267-й гол за «шпор», опередив по этому показателю легендарного Джимми Гривза.

«За последние пару недель об этом было так много разговоров, а сделать это в таком большом матче — еще более важно. Это особенный момент для меня.

Это прекрасное чувство. Когда я начал играть регулярно, я даже не представлял себе, как забить 200 голов в АПЛ. У меня осталось еще несколько лет, так что надеюсь, что впереди еще больше голов.

Джимми Гривз — настоящий герой, один из лучших нападающих в этой игре. И обогнать его — великий момент для меня», — приводит слова форварда BBC.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице (39 очков в 22 встречах). «Манчестер Сити» (45 очков, 21 матч) располагается на второй строчке и отстает от сыгравшего на матч меньше «Арсенала» на пять очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
Гарри Кейн
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рекордный гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити»

Тренер «Тоттенхэма» выделил игру Кейна: «У него футбол в ДНК»