Сегодня, 21:50
Нападающий «Тотетнхэма» Гарри Кейн поделился эмоциями после завершения матча 22-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0).
Англичанин стал автором победного гола и стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив свой 267-й гол за «шпор», опередив по этому показателю легендарного Джимми Гривза.
«За последние пару недель об этом было так много разговоров, а сделать это в таком большом матче — еще более важно. Это особенный момент для меня.
Это прекрасное чувство. Когда я начал играть регулярно, я даже не представлял себе, как забить 200 голов в АПЛ. У меня осталось еще несколько лет, так что надеюсь, что впереди еще больше голов.
Джимми Гривз — настоящий герой, один из лучших нападающих в этой игре. И обогнать его — великий момент для меня», — приводит слова форварда BBC.
«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице (39 очков в 22 встречах). «Манчестер Сити» (45 очков, 21 матч) располагается на второй строчке и отстает от сыгравшего на матч меньше «Арсенала» на пять очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования