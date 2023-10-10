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Сегодня, 09:31

Невилл: «Если Райс или Родри играли бы за «Ливерпуль», команда поборолась бы за титул»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о шансах «Ливерпуля» в борьбе за титул в этом сезоне АПЛ.

«В «Ливерпуле» есть что-то. У них выдающийся вратарь, который, думаю, поможет им во многих футбольных матчах. У них есть нападающие, которые могут забивать голы — и их много. У них хорошая линия атаки. Полузащита... Если поставить Деклана Райса на позицию опорного полузащитника «Ливерпуля» или поставить туда Родри, я бы сказал, что клуб обязательно будет бороться за титул. Но сейчас волнует тот факт, насколько солидна их полузащита, насколько мощная защита. Не думаю, что «Ливерпуль» добьется успеха, но они, вне всякого сомнения, участвуют в этой гонке благодаря тренеру. Их тренер просто выдающийся, он один из лучших. Но мне кажется, что в итоге «Арсенал» и «Сити» снова разыграют титул», — приводит Mirror слова Невилла.

На данный момент «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков за 8 туров. 21 октября красные сыграют против «Эвертона». Начало матча — в 14.30 по московскому времени.

«Ливерпуль» с 2015 года возглавляет немецкий специалист Юрген Клопп.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/gary-neville-liverpool-title-mancity-31148214
Гари Невилл
Футбол
ФК Ливерпуль
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