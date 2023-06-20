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Сегодня, 15:00

Нкунку: «Я невероятно счастлив присоединиться к «Челси»

Виктория Кравченко
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Новичок «Челси» Кристофер Нкунку прокомментировал свой переход в лондонский клуб. О трансфере игрока из «Лейпцига» стало известно сегодня, 20 июня.

«Я невероятно счастлив присоединиться к «Челси». Было приложено столько усилий, чтобы подписать меня в клуб, и я с нетерпением жду встречи с моим новым тренером и товарищами по команде, чтобы показать болельщикам «Челси», на что я способен на поле», — цитирует игрока пресс-служба синих.

Контракт 25-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2029 года.

Кристофер Нкунку
ФК Челси
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