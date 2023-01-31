«Норвич» арендовал нападающего «Арсенала» Маркиньоса

Сегодня, 12:41
Нападающий «Арсенала» Маркиньос перешел в «Норвич».
19-летний бразилец проведет остаток сезона-2022/23 в составе «канареек» на правах аренды.
В сезоне-2022/23 Маркиньос забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Арсенал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования