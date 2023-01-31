«Норвич» арендовал нападающего «Арсенала» Маркиньоса

Нападающий «Арсенала» Маркиньос перешел в «Норвич».

19-летний бразилец проведет остаток сезона-2022/23 в составе «канареек» на правах аренды.

В сезоне-2022/23 Маркиньос забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Арсенал».