Жоржиньо перейдет в «Арсенал» из «Челси» за 12 миллионов фунтов

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Полузащитник «Челси» Жоржиньо перейдет в «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Как утверждает источник, стороны уже согласовали трансфер, «канониры» заплатят за 31-летнего итальянца 12 миллионов фунтов и подпишут с ним контракт до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.
Футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование.
Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 25 матчах за «синих». Контракт хавбека с нынешним клубом действует до конца июня 2023 года.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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