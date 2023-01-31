«Ноттингем Форест» договорился с «ПСЖ» о трансфере Наваса

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Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас продолжит карьеру в «Ноттингем Форесте», сообщает L'Equipe.
По информации источника, «Ноттингем Форест» договорился с «ПСЖ» о переходе 36-летнего вратаря. Контракт с самим костариканцем уже согласован. Сейчас вратарь проходит медицинский осмотр в Париже. Отмечается, что структура трансфера и его экономические условия не уточняются.
В нынешнем сезоне костариканец провел за французский клуб два матча и пропустил один мяч. Его контракт с парижанами рассчитан до конца этого сезона.
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