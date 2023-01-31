Полузащитник «Торино» Лукич перешел в «Фулхэм»

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«Фулхэм» договорился с «Торино» по трансферу полузащитника Саши Лукича, сообщает сайт английской команды.
По данным британских СМИ, «дачники» заплатили за хавбека сборной Сербии 10 миллионов евро.
Лукич подписал контракт на четыре с половиной года с возможностью продления еще на 12 месяцев. Оклад игрока составит 2 миллиона евро в год плюс бонусы.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии хавбек провел 15 поединков и забил два гола.
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