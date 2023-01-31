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Сегодня, 23:05

«Арсенал» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Жоржиньо

Иван Шитик
Корреспондент
Жоржиньо (в центре).
Фото ФК «Арсенал»
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«Арсенал» оформил трансфер полузащитника «Челси» Жоржиньо, сообщает пресс-служба лондонского клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят за 31-летнего итальянца 12 миллионов фунтов и подпишут с ним контракт до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 25 матчах за «синих».

Контракт хавбека с «Челси» действовал до конца июня 2023 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 0
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ТБ 2.5

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⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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