«Арсенал» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Жоржиньо

«Арсенал» оформил трансфер полузащитника «Челси» Жоржиньо, сообщает пресс-служба лондонского клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят за 31-летнего итальянца 12 миллионов фунтов и подпишут с ним контракт до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 25 матчах за «синих».

Контракт хавбека с «Челси» действовал до конца июня 2023 года.