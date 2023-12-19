Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:53

«Ноттингем Форест» объявил об уходе главного тренера Стива Купера

Игнат Заздравин
Корреспондент
Стив Купер.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер покинул клуб, сообщается на официальном сайте «лесников».

«Мы благодарим Стива за его преданность делу во время работы с нами, а также за невероятную связь, которую он установил с нашими болельщиками и городом Ноттингем.

Стив навсегда останется другом клуба, и ему всегда будут рады на стадионе «Сити Граунд». Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — сказано в заявлении президента «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса.

44-летний валлиец возглавлял «Ноттингем Форест» с сентября 2021 года. После 17 туров команда с 14 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Ноттингем Форест» станет Нуну Эшпириту Санту.

Футбол
ФК Ноттингем Форест
1
Обсудить
Читайте также
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
По факту угроз в адрес семьи Романа Рудакова возбуждено уголовное дело
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в РФ
Что известно о смерти Пухляша из Little Big. Главное
Зеленский сообщил о предложении военных дополнительно призвать 500 тыс. человек
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агуэро назвал команды, которые не стоит сбрасывать со счетов в гонке за чемпионство Англии

Будущий игрок «Реала» Эндрик рассказал, почему не перешел в «Челси»