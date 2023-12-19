«Ноттингем Форест» объявил об уходе главного тренера Стива Купера

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер покинул клуб, сообщается на официальном сайте «лесников».

«Мы благодарим Стива за его преданность делу во время работы с нами, а также за невероятную связь, которую он установил с нашими болельщиками и городом Ноттингем.

Стив навсегда останется другом клуба, и ему всегда будут рады на стадионе «Сити Граунд». Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — сказано в заявлении президента «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса.

44-летний валлиец возглавлял «Ноттингем Форест» с сентября 2021 года. После 17 туров команда с 14 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Ноттингем Форест» станет Нуну Эшпириту Санту.