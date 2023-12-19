«Ноттингем Форест» объявил об уходе главного тренера Стива Купера

Сегодня, 19:53
Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер покинул клуб, сообщается на официальном сайте «лесников».
«Мы благодарим Стива за его преданность делу во время работы с нами, а также за невероятную связь, которую он установил с нашими болельщиками и городом Ноттингем.
Стив навсегда останется другом клуба, и ему всегда будут рады на стадионе «Сити Граунд». Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — сказано в заявлении президента «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса.
44-летний валлиец возглавлял «Ноттингем Форест» с сентября 2021 года. После 17 туров команда с 14 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Ноттингем Форест» станет Нуну Эшпириту Санту.