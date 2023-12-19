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Сегодня, 19:41

Агуэро назвал команды, которые не стоит сбрасывать со счетов в гонке за чемпионство Англии

Виктория Кравченко
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Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что думает о чемпионской гонке в нынешнем сезоне АПЛ. Он назвал команды, которые не стоит сбрасывать со счетов.

«Никогда не стоит недооценивать «Манчестер Юнайтед», ведь это один из главных соперников «Манчестер Сити». За трофей также могут побороться «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», — цитирует Агуэро Goal.

На данный момент лидером чемпионата Англии является «Арсенал», в активе которого 39 очков. Вторым идет «Ливерпуль» (38), третья — «Астон Вилла» (38).

Серхио Агуэро
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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