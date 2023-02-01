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«Ньюкасл» переиграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка английской лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
31 января. «Ньюкасл» — «Саутгемптон» — 2:1.
Фото Global Look Press
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«Ньюкасл» выиграл у «Саутгемптона» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 2:1. В первом матче «сороки» выиграли с минимальным преимуществом — 1:0.

Полузащитник Шон Лонгстафф на 5-й минуте вывел хозяев вперед. На 21-й минуте он оформил дубль. Нападающий гостей Че Адамс еще до перерыва отыграл один мяч.

Во втором тайме голов забито не было, несмотря на удаление полузащитника «сорок» Бруно Гимараэша на 82-й минуте.

Второй финалист определится в противостоянии «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». В первом матче «МЮ» выиграл со счетом 3:0. Ответная игра состоится 1 февраля.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
31 янв, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:1
Саутгемптон

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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19%

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ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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