«Ньюкасл» переиграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка английской лиги

«Ньюкасл» выиграл у «Саутгемптона» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 2:1. В первом матче «сороки» выиграли с минимальным преимуществом — 1:0.

Полузащитник Шон Лонгстафф на 5-й минуте вывел хозяев вперед. На 21-й минуте он оформил дубль. Нападающий гостей Че Адамс еще до перерыва отыграл один мяч.

Во втором тайме голов забито не было, несмотря на удаление полузащитника «сорок» Бруно Гимараэша на 82-й минуте.

Второй финалист определится в противостоянии «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». В первом матче «МЮ» выиграл со счетом 3:0. Ответная игра состоится 1 февраля.