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Сегодня, 11:12

Онана оценил игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал, что думает о неудачном старте сезона команды. Манкунианцы проиграли 7 матчей во всех турнирах в этом сезоне.

«Иногда ты можешь проигрывать, но ты должен бороться в каждом матче. Иногда мы совершаем ошибки, это часть жизни. В этом клубе мы всегда должны бороться», — приводит слова Онана Centre Devils.

Футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» перед стартом этого сезона.

«Манчестер Юнайтед» с 18 очками идет шестым в АПЛ. «Фулхэм» (12 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «МЮ» на своем поле примет «Лутон Таун». Игра пройдет 11 ноября. «Фулхэм» на день позже в гостях сыграет с «Астон Виллой».

Андре Онана
ФК Манчестер Юнайтед
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