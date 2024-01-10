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Сегодня, 17:47

Онана пропустит первый матч сборной Камеруна в Кубке Африки ради игры с «Тоттенхэмом»

Алина Савинова
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана пропустит первый матч Камеруна в Кубке африканских наций, чтобы подготовиться к игре 21-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», информирует ESPN.

Как отмечает источник, Федерация футбола Камеруна разрешила 27-летнему игроку пропустить матч Кубка Африки против сборной Гвинеи 15 января. Однако Онана присоединится к своей национальной команде в следующих двух играх против Сенегала и Гамбии.

Онана пропустил сборы Камеруна в Саудовской Аравии перед турниром, чтобы сыграть в матче Кубка Англии против «Уигана».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» пройдет 14 января и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент «шпоры» с 39 очками занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» располагаются на 8-й позиции (31).

Источник: https://www.espn.com/soccer/story/_/id/39277264/man-uniteds-onana-miss-afcon-start-face-spurs-source
Андре Онана
ФК Манчестер Юнайтед
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