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26 октября, 21:11

Онана не считает пост Гарначо про него расистским: «Он означал, что я сильный»

Андре Онана.
Фото Reuters
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана вступился за своего одноклубника Алехандро Гарначо, которого обвинили в расизме.

После победы над «Копенгагеном» (1:0) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов Гарначо опубликовал в соцсетях фотографию с Онана, который отразил пенальти в конце матча, и поставил под фото два эмодзи с изображением гориллы. После того, как аргентинца заподозорили в проявлении расизма, он удалил эмодзи, а затем и саму публикацию.

«Люди не могут выбирать за меня, на что мне обижаться. Запись Гарначо означала, что я сильный. Дальше этого идти не следует» — написал Онана на своей странице.

26 октября стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (ФА) может начать дело в отношении Гарначо, расценив его публикацию в соцсетях проявлением расизма.

Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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