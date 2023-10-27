Пельистри — о Манчестере: «Это только «Юнайтед». Вы не увидите на улице футболки и флаги «Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри высказался о количестве фанатов своей команды и «Манчестер Сити».

«Манчестер — это только «Юнайтед». Вы не увидите на улице футболки или флаги «Сити». Иногда мы с моей девушкой выходим и говорим: давай попробуем найти кого-нибудь, но не видим их», — приводит слова Пельистри журналист Мартин Чаркеро.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками занимает восьмое место в АПЛ после 9 туров. «Манчестер Сити» с 21 очком идет вторым в турнирной таблице.