27 октября, 08:20
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри высказался о количестве фанатов своей команды и «Манчестер Сити».
«Манчестер — это только «Юнайтед». Вы не увидите на улице футболки или флаги «Сити». Иногда мы с моей девушкой выходим и говорим: давай попробуем найти кого-нибудь, но не видим их», — приводит слова Пельистри журналист Мартин Чаркеро.
«Манчестер Юнайтед» с 15 очками занимает восьмое место в АПЛ после 9 туров. «Манчестер Сити» с 21 очком идет вторым в турнирной таблице.