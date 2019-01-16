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16 января 2019, 12:38

Орье арестован по подозрению в нападении на своего партнера по команде

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26-летний защитник "Тоттенхэма" Серж Орье был арестован полицией Лондона, его подозревают в нападении на своего партнера по команде Хуана Фойта, сообщает Goal.com.

Отмечается, что инцидент произошел за день до матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" (0:1). Полицию вызвали соседи игрока, которые были напуганы криками из его дома. Спустя несколько часов футболиста отпустили. Клуб уже подтверил правдивость этой истории.

В текущем сезоне Орье сыграл в 12 матчах за "шпор", в которых забил два мяча

Серж Орье
Хуан Маркос Фойт
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