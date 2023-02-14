Осинькин поделился мнением об изменениях в «Челси», где он ранее проходил стажировку

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что думает об изменениях в «Челси». Ранее он проходил стажировку в лондонском клубе.

«Во времена Абрамовича смотрел все игры «Челси», мог проанализировать, знал всех игроков. После ухода Романа Аркадьевича из клуба перестал. Жизнь несправедлива, да и футбол тоже. Не должно было так сложиться. Сейчас «Челси» уже не тот клуб. Эпоха Абрамовича ? это реально веха английского футбола, до Романа Аркадьевича этой команды почти не было. Я плохого не желаю, но сейчас «Челси» другой, для меня — неродной. А в те времена следил за клубом, как за родным», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

«Челси» в 2022 году был куплен у Романа Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 миллиарда фунтов. Новое руководство приняло решение уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера команды и назначить Грэма Поттера.

После 20 матчей «Челси» занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Арсенал» (50 очков).