Отец Холанна объяснил, почему его сын решил перейти в «Манчестер Сити»

Альф-Инге Холанн, отец нападающего Эрлинна Холанна, рассказал о переходе своего сына из «Боруссии» в «Манчестер Сити».

22-летний норвежец перешел в английский клуб 1 июля 2022 года за 60 миллионов евро.

«Ман Сити» был первым в списке. «Бавария» шла второй, «Реал» — третьим, «ПСЖ» — четвертым, — приводит слова Холанна-страшего Marca. — Еще мы рассматривали возможность перехода в другие клубы Англии, которые тоже хороши. Это «Ливерпуль» и «Челси». А еще была «Барселона». Эти клубы мы котировали примерно одинаково».

В нынешнем сезоне Холанн забил 14 мячей и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «горожан» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.