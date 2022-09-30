Брендан Роджерс: «Я чувствую, что руководство «Лестера» мне доверяет»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном увольнении.

«Я чувствую, что руководство клуба мне доверяет. Мы должны исправить сложившуюся ситуацию. И я оптимальная кандидатура для того, чтобы это сделать», — цитирует тренера Sky Sports.

Клубу придется заплатить более 10 миллионов фунтов стерлингов (11,5 миллиона евро), чтобы уволить 49-летнего специалиста, у которого осталось три года контракта.

«Лестер» после 7 туров АПЛ набрал 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице.