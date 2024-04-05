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Сегодня, 07:44

Почеттино доволен игрой «Челси» в победном матче против «МЮ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Я счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Думаю, было тяжело, но в целом мы были лучшей командой. Мы отлично начали игру и то, как мы уступили, повлияло на команду в эмоциональном плане», — цитирует Почеттино BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку. Команда Маурисио Почеттино продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах.

Маурисио Почеттино
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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