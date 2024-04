Сульшер вспомнил о работе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гунар Сульшер подвел итоги работы в английском клубе. Он отметил, что было много требований, из-за чего игроки уставали.

«Некоторые хотели уйти. Я чувствовал, как что-то сдулось в конце первого сезона, но за два моих полных сезона мы финишировали третьими и вторыми в Премьер-лиге.

Не думаю, что мы получили достаточное признание за хорошо организованную игру в атаке и защите», — цитирует Сульшера Four Four Two.