Сульшер вспомнил о работе в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 07:07
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гунар Сульшер подвел итоги работы в английском клубе. Он отметил, что было много требований, из-за чего игроки уставали.
«Некоторые хотели уйти. Я чувствовал, как что-то сдулось в конце первого сезона, но за два моих полных сезона мы финишировали третьими и вторыми в Премьер-лиге.
Не думаю, что мы получили достаточное признание за хорошо организованную игру в атаке и защите», — цитирует Сульшера Four Four Two.
Сульшер был тренером «Манчестер Юнайтед» с 2019 по 2021 год. Под его руководством клуб провел 168 матчей, выиграл из них 92, сыграл вничью 35 раз и проиграли 41 встречу. Также норвежский специалист тренировал «Молде», «Кардифф» и юношеские команды «красных дьяволов».