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Сегодня, 04:56

Почеттино назвал интервью Деле Алли слишком болезненным

Евгений Козинов
Корреспондент
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о скандальном интервью полузащитника «Эвертона» Деле Алли, в котором тот рассказал о своем непростом детстве.

«Конечно, мне было очень тяжело видеть это интервью. Я не досмотрел его, потому что оно было слишком болезненным. Он знает, как тренерский штаб любил его, насколько он был важен для нас как личность в «Тоттенхэме». Как игрок, он был потрясающим, а как человек — у него большое, большое сердце. И, конечно же, мы поддерживаем связь. После тура по США я надеюсь увидеться в Лондоне и крепко обнять его. Всегда тяжело, когда видишь такие интервью, но он сильный, невероятный парень, и он обязательно станет сильнее», — цитирует ESPN Почеттино.

На прошлой неделе Алли впервые рассказал о том, как подвергся сексуальному насилию в возрасте шести лет и продавал наркотики в возрасте восьми лет из-за травматического воспитания.

Деле Алли. Деле Алли рассказал, как в шесть лет подвергся сексуальным домогательствам
Деле Алли
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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