Почеттино отреагировал на информацию о возможном переходе в «Челси» Палмера

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает об информации о возможном переходе в клуб полузащитника «Манчестер Сити» Коула Палмера.

«Сейчас я ничего не знаю. Не могу говорить об игроках, которые не принадлежат нам. Клуб ничего не сообщал об этом. Подпишем ли мы еще кого-то этим летом? Возможно», — цитирует аргентинца Fotmob.

Сообщалось, что клубы договорились о трансфере 21-летнего англичанина. Лондонцы заплатят 40 миллионов фунтов сразу и еще 5 миллионов в качестве бонусов.

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Он провел за основную команду «горожан» 41 матч, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

В сезоне-2023/24 на счету полузащитника 2 забитых мяча в трех матчах во всех турнирах.

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