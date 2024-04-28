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Сегодня, 01:26

Почеттино раскритиковал судейство в матче «Челси» и «Астон Виллы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 35-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:2).

«Все, кто смотрел игру, будут разочарованы. Две разные вещи: судья сказал, что это нарушение и не засчитал гол, а затем обратился к ВАР для подтверждения. Рефери невероятный, и это смешно. Это болезненно, поскольку это нанесло ущерб английскому футболу, и я думаю, что даже игроки «Виллы» и их болельщики не поняли, почему гол не был засчитан», — приводит слова Почеттино ВВС.

По ходу встречи после вмешательства ВАР были отменены два гола «Челси»: на 16-й минуте не был засчитан мяч Николаса Джексона, а на 90+5-й — Акселя Дисаси.

После этого матча «Челси» с 48 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 67 очками — на четвертой строчке.

Маурисио Почеттино
ФК Астон Вилла
ФК Челси
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