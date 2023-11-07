Похитители отца Диаса заявили, что военные действия усложняют освобождение отца футболиста

Повстанцы Армии национально освобождения (АНО) заявил, что военные действия не позволяют выполнить план освобождения отца полузащитник «Ливерпуля» Луиса Диаса.

«Ранее мы проинформировали страну о решении освободить господина Луиса Мануэля Диаса, отца игрока Луиса Диаса. С этого дня мы начали процесс, чтобы добиться этого как можно скорее. Мы прилагаем усилия, чтобы избежать инцидентов с правительственными силами. Район по-прежнему военизирован, в рамках интенсивной поисковой операции проводятся облеты и высадка войск. Эта ситуация не позволяет быстро и безопасно выполнить план освобождения. Если операции в этом районе продолжатся, они задержат освобождение и повысят риски», — приводит заявление АНО РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

29 октября повстанцы АНО похитили родителей игрока. Позже колумбийские силовики сообщили, что им удалось спасти маму футболиста. 3 ноября похитители заявили. Что начали процесс освобождения отца Диаса.

5 октября Диас впервые после похищения родителей вышел на поле в матче с «Лутон Таун». В этом матче футболист отметился забитым мячом. После этого он продемонстрировал футболку с надписью «Освободите моего папу».