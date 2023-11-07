Похитители отца Диаса заявили, что военные действия усложняют освобождение отца футболиста

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Повстанцы Армии национально освобождения (АНО) заявил, что военные действия не позволяют выполнить план освобождения отца полузащитник «Ливерпуля» Луиса Диаса.
«Ранее мы проинформировали страну о решении освободить господина Луиса Мануэля Диаса, отца игрока Луиса Диаса. С этого дня мы начали процесс, чтобы добиться этого как можно скорее. Мы прилагаем усилия, чтобы избежать инцидентов с правительственными силами. Район по-прежнему военизирован, в рамках интенсивной поисковой операции проводятся облеты и высадка войск. Эта ситуация не позволяет быстро и безопасно выполнить план освобождения. Если операции в этом районе продолжатся, они задержат освобождение и повысят риски», — приводит заявление АНО РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.
29 октября повстанцы АНО похитили родителей игрока. Позже колумбийские силовики сообщили, что им удалось спасти маму футболиста. 3 ноября похитители заявили. Что начали процесс освобождения отца Диаса.
5 октября Диас впервые после похищения родителей вышел на поле в матче с «Лутон Таун». В этом матче футболист отметился забитым мячом. После этого он продемонстрировал футболку с надписью «Освободите моего папу».