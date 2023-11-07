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Сегодня, 17:51

Форварду «Тоттенхэма» Ришарлисону предстоит операция на лобке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ришарлисон.
Фото Reuters
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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал, что выбыл из строя из-за предстоящей операции.

«Последние несколько месяцев были непростыми для меня. У меня возникли проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами, и скоро мне предстоит операция на лобке.

Я страдал восемь месяцев, боролся, смотрел на команду, на клуб и забывал о себе. Думаю, пришло время отдохнуть, взять паузу. Я сделаю то, что будет лучше для меня», — сказал Ришарлисон ESPN.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 11 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт со «шпорами» рассчитан до конца июня 2027 года.

 

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
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