Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:55

Мерсон об увольнении Поттера из «Челси»: «Я его большой поклонник, но даже я потерял терпение»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон прокомментировал увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси».

«Я большой поклонник Поттера, но даже я потерял терпение с ним. У него был лучший правый крайний защитник в мире, игравший на позиции правого центрального защитника. Люди говорят о футбольном видении, но для меня, когда вы открываете глаза, вы должны видеть здравый смысл, а это означает, что вы должны задействовать своих лучших игроков на их лучших позициях.

Увольнение должно было произойти. Когда Поттер впервые получил работу, он сказал, что после поражения было много положительных моментов. Вы можете сказать это в «Брайтоне», но когда футбольный клуб «Челси» проигрывает дома, в этом нет ничего хорошего», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера Томаса Тухеля, а 2 апреля «Челси» объявил об увольнении Поттера. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.

ФК Челси
Грэм Поттер
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хаверц: «Схожу с ума по сахару. Ем мармеладных мишек и Skittles в перерыве»

Клопп: «Нет необходимости бояться отставки. Я здесь для того, чтобы приносить пользу»