Мартин Эдегор: «Мы становимся лучше с каждой игрой. «Арсенал» счастлив быть на первом месте»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал результаты команды в первой половине сезона.

«Мы концентрируемся на каждой игре и становимся лучше. Конечно, мы рады быть на первом месте. Наша работа состоит в том, чтобы продолжать бороться, прогрессировать и быть уверенными, что мы будем конкурентоспособны до конца. То, что мы не попали в Лигу чемпионов по итогам прошедшего сезона, стало для нас большим разочарованием. Перед нынешним сезоном мы говорили, что хотим вернуться сильнее и лучше. Думаю, мы стали лучше во многих областях — с мячом, без мяча, перед чужими воротами, перед своими воротами», — приводит слова Эдегора Goal.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 43 очка за 16 матчей. Сегодня, 3 января, в матче 19-го тура АПЛ, лондонская команда встретится с «Ньюкаслом».