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Сегодня, 09:42

Каррагер: «Похоже, что конец «Ливерпуля» близок»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре команды в матче 19-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:3).

«Я не могу назвать этот результат удивительным. По сути, это мотив красных на этот сезон. Чем интенсивнее футбол соперника, тем меньше они справляются с ним. Для них оптимален вариант, при котором игра будет медленной. Но как только темп возрастает, они не успевают за ним. Да, у них проблемы с хорошо подготовленными командами. Я говорю именно о физической форме. Сейчас они не будут справляться с командами, которые пропагандируют интенсивный футбол. Похоже, конец «Ливерпуля» близок», — заявил Каррагер в эфире Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков за 17 матчей. В следующем туре чемпионата Англии команда встретится с «Брайтоном» 14 января, начало — 18.00 мск.

Футбол
ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
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Защитник «Ливерпуля» Робертсон недоволен игрой команды против «Брентфорда»