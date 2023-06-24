Полузащитник «Брайтона» Кайседо заинтересован в переходе в «Челси»

«Челси» будет настаивать на приобретении полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

По данным источника, 21-летний футболист заинтересован в переходе. «Брайтон» готов продать игрока за 70+10 миллионов фунтов, а стартовая цена «Челси» была ниже этой суммы.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.