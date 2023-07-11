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Сегодня, 18:03

Энцо Фернандес: «Сказал Дибале, что жду его в «Челси»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес прокомментировал новость о возможном переходе форварда «Ромы» Пауло Дибалы в состав «синих».

«Посмотрим. Я надеюсь, что это произойдет. Я поговорил с ним и сказал, что жду его, чтобы устроить с ним барбекю или что-то в этом роде. Мне нужен кто-то, с кем можно так провести время (смеется)», — цитирует игрока Ole.

Сам Дибала ранее сообщил, что не планирует покидать римский клуб.

Форвард выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Пауло Дибала
ФК Рома
ФК Челси
Энцо Фернандес
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