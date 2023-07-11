«Тоттенхэм» объявил о подписании вингера Соломона

Сегодня, 14:42
«Тоттенхэм» объявил о подписании вингера Манора Соломона.
Израильский футболист заключил с клубом соглашение, рассчитанное до 2028 года.
Футболист в январе 2019 года перешел из «Маккаби Петах Тиква» в донецкий «Шахтер». Он провел за «Шахтер» 106 матчей, забил 22 гола и дважды выиграл чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Украины.
Сезон-2022/23 23-летний Соломон провел в аренде в «Фулхэме». Он принял участие в 24 матчах и забил пять мячей.
За сборную Израиля футболист провел 35 игр и забил семь голов.