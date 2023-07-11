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Сегодня, 14:42

«Тоттенхэм» объявил о подписании вингера Соломона

Ана Горшкова
Корреспондент
Манор Соломон.
Фото ФК «Тоттенхэм»
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«Тоттенхэм» объявил о подписании вингера Манора Соломона.

Израильский футболист заключил с клубом соглашение, рассчитанное до 2028 года.

Футболист в январе 2019 года перешел из «Маккаби Петах Тиква» в донецкий «Шахтер». Он провел за «Шахтер» 106 матчей, забил 22 гола и дважды выиграл чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Украины.

Сезон-2022/23 23-летний Соломон провел в аренде в «Фулхэме». Он принял участие в 24 матчах и забил пять мячей.

За сборную Израиля футболист провел 35 игр и забил семь голов.

Источник: ФК Тоттенхэм
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Шахтер (Донецк)
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