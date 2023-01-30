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Сегодня, 19:36

Полузащитник «Челси» Канте может летом перейти в «Ливерпуль»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к руководству клуба с просьбой подписать контракт с полузащитником «Челси» Н'Голо Канте, сообщает El Nacional.

По данным источника, Клопп считает, что Канте является полузащитником мирового класса и станет хорошим усилением для «Ливерпуля». Главный тренер хочет, чтобы Канте перешел летом в качестве свободного агента.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Срок контракта 31-летнего камерунца рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Всего за английский клуб Канте сыграл 262 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 15 голевых передач.

Н`Голо Канте
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Юрген Клопп
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