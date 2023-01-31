Полузащитник Галлахер не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно

Полузащитник Коннор Галлахер не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно, утверждает инсайдер Давид Орнштейн.

Лондонский клуб не собирается вновь отпускать 22-летнего хавбека в аренду. А предложения о полноценном трансфере не устроили «Челси».

Ранее сообщалось, что «Эвертон» предложил за хавбека 40 миллионов фунтов стерлингов. Еще 5 миллионов лондонцы могли получить в виде дополнительных бонусов.

Контракт Галлахера с «синими» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в общей сложности за «Челси» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.