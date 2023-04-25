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Ковачич: «Чувствую себя в «Челси» как дома»

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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился мнением об игре за клуб и жизни в Лондоне.

«Я здесь уже пять лет, время летит незаметно, я в «Челси» уже дольше, чем был в любом из других клубов. Я чувствую себя здесь как дома. Лондон невозможно не любить. Моей семье нравится здесь. Здесь хорошая еда, может, не такая же, как в Италии или Испании. Но Лондон прекрасен. Мой сын ходит в Лондоне в детский сад, ему там нравится, люди очень милые. Я могу говорить только хорошее о Лондоне и Англии. Мы чувствуем себя здесь очень хорошо.

Я счастлив, что смог побывать во многих красивых странах. Я усвоил много уроков, но прежде всего научился просто уважать людей. Я стараюсь относиться к ним так же, как они относились ко мне. Стараюсь быть максимально вежливым, хоть это и не всегда дается легко", — приводит слова Ковачича официальный сайт «Челси».

Ковачич выступает за «синих» с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 33 играх за «Челси», забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Матео Ковачич
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