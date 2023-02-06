Полузащитник «Лидса» Адамс: «Нам нужно немного изменить менталитет»

Полузащитник «Лидса» Тайлер Адамс прокомментировал семиматчевую серию без побед в чемпионате Англии.

«Непонятно, почему у «Лидса» не получается побеждать. Вы могли видеть прогресс по сравнению с началом сезона. У нас определенно произошли изменения в том, как мы играем. Мы стали лучше контролировать игру и обращаться с мячом. Вы определенно можете видеть наше развитие в этом плане. Но опять же, следующий шаг в нашем развитии, очевидно, заключается в том, чтобы забивать больше голов. Нам нужно немного изменить менталитет. Теперь надо двигаться вперед. Мы создаем не очень много моментов, поэтому, когда они появляются, нам нужно их завершать», — цитирует Goal Адамса.

«Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков в 20 матчах.