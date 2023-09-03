Эмери — о крупном поражении от «Ливерпуля»: «Первый тайм был ключевым»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:3) в матче 4-го тура АПЛ.

«Первый тайм был ключевым. «Ливерпуль» действовал слаженно. Может быть, мы были немного слабы в некоторых действиях, и это было ключевым моментом в первом тайме. При счете 2:0 было трудно, мы пытались забить, но после третьего гола было очень сложно вернуться. Надеюсь, что травма Диего Карлоса не очень серьезная», — приводит слова Эмери ВВС.

«Ливерпуль» набрал 10 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке (6 очков).