Сегодня, 20:06
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии.
«Шеффилд» сегодня очень хорошо оборонялся. Мы пропустили с пенальти, но продолжали стараться до конца. Потом забил Холанн — наш бомбардир. Я думаю, что благодаря характеру мы продолжали играть, и я забил, так что я очень счастлив. Тяжело играть, когда нет главного тренера, но он был на связи с персоналом. Для ребят это немного сложно, но все нормально, потому что мы разговариваем, и иногда Хосеп нам не нужен. Самое главное, чтобы он выздоровел», — приводит слова Родри ВВС.
Ранее Хосеп Гвардиола перенес операцию из-за проблем со спиной. Специалист будет доступен после паузы на матчи сборных в сентябре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Вест Хэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
5
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
6
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
7
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
9
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
13
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
14
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
18
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
|
20
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|3 : 0
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|0 : 2
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 2
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|3 : 2
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -