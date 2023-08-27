Родри — об отсутствии Гвардиолы: «Тяжело играть без него, но он был на связи с персоналом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

«Шеффилд» сегодня очень хорошо оборонялся. Мы пропустили с пенальти, но продолжали стараться до конца. Потом забил Холанн — наш бомбардир. Я думаю, что благодаря характеру мы продолжали играть, и я забил, так что я очень счастлив. Тяжело играть, когда нет главного тренера, но он был на связи с персоналом. Для ребят это немного сложно, но все нормально, потому что мы разговариваем, и иногда Хосеп нам не нужен. Самое главное, чтобы он выздоровел», — приводит слова Родри ВВС.

Ранее Хосеп Гвардиола перенес операцию из-за проблем со спиной. Специалист будет доступен после паузы на матчи сборных в сентябре.